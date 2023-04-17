3 أسباب لوضع الصور الشخصية على «السيرة الذاتية»

حدّد خبراء توظيف لدى منصة «بيت دوت كوم»، ثلاثة أسباب رئيسة تستدعي قيام الباحثين عن عمل بوضع صورهم الشخصية على السير الذاتية الخاصة بهم، أولها المساعدة في البحث عن فرصة عمل في بعض دول أوروبا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ إنّ معظم الشركات في هذه الدول تتوقع عادةً أن تجد صورة في طلب المتقدم إلى وظيفة في أحد أقسامها.

وذكر الخبراء أن السبب الثاني يتعلق بإنشاء علامة تجارية خاصة بالباحث عن عمل، إذ إنه بالنسبة للمبتدئين الذين يبحثون عن عمل، يلعب المجال الذي يسعون للعمل فيه دوراً في تحديد مدى أهمية الصورة الشخصية، فبالنسبة للباحثين عن عمل في المجالات الإبداعية كالهندسة المعمارية وتصميم الغرافيك، من المهم أن يقوموا بإبراز شخصيتهم وقدراتهم الإبداعية على سيرتهم الذاتية. بينما لا يتسنّى للعاملين في القطاعات الأخرى هذا الأمرُ في أغلب الأحيان، إلا أنّ بإمكانهم وضع صورة كعنصر لتمييز سيرهم الذاتية عن مثيلاتها.

وأوضح الخبراء أن السبب الأخير يتمثل في أن وضع الصورة الشخصية على المنصات المهنية، يزيد من نسبة صدقية السيرة الذاتية.