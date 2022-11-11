عودة مقابلات العمل المباشرة في «توظيف 2022»

تشهد فعاليات معرض «توظيف 2022»، الذي ينطلق الإثنين المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، عودة فرص إجراء المقابلات الوظيفية المباشرة، التي تجمع المواطنين الباحثين عن الوظائف بمسؤولي التوظيف في جهات العمل المشاركة بالمعرض التوظيفي، الذي ستمتد أعماله على مدى ثلاثة أيام، وذلك بعد أن كان معظم هذه المقابلات يُجرى عن بعد، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كوفيد – 19».

ووفقاً للمنظمين، فإن المعرض يستهدف في الأساس تمكين جهات العمل من توفير الوقت والموارد عن طريق الالتقاء بالموظفين المحتملين من المواطنين الحاصلين على أعلى المؤهلات، والباحثين عن وظائف وإجراء مقابلات معهم وجهاً لوجه، وإجراء عمليات تقييم وجلسات اختبار في مكان واحد.

وتوقّع المنظمون أن تستقطب نسخة العام الجاري من المعرض التوظيفي ما يزيد على 16 ألفاً من الشباب والكوادر المواطنة، للاستفادة من الفرص الوظيفية المعروضة، والاستماع إلى 20 من المتحدثين الملهمين.