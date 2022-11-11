8 % انخفاضاً في أعداد تصاريح العمل «المُلغاة»

كشفت إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد تصاريح العمل الملغاة في القطاع الخاص شهد انخفاضاً بنسبة 8% حتى شهر يونيو الماضي، بواقع 301 ألف و569 تصريح عمل، وذلك مقارنة بعدد التصاريح الملغاة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للإحصائية، فإن قطاع الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال الربع الثاني لعام 2022، تلاه كل من قطاعات خدمات الأعمال، والتجارة وخدمات الإصلاح، والصناعة التحويلية، والفنادق والمطاعم.

وأشارت الإحصائية إلى أن 26% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، يعملون في قطاع الإنشاءات، يليه قطاع التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة 21%، ثم قطاع خدمات الأعمال الذي يضم 19% من إجمالي العاملين في المنشآت الخاصة المسجلة لدى الوزارة.