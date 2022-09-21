باحثون عن عمل يحددون 4 تحديات تواجههم عبر معارض التوظيف

حدّد مواطنون باحثون عن العمل أربعة تحديات تواجههم في الحصول على وظائف عبر معارض التوظيف، تتمثل في أن بعض الجهات المشاركة في المعارض تطلب إدخال بيانات الباحثين عن عمل عبر أجهزة إلكترونية مخصصة، عند زيارة أجنحتهم في تلك المعارض، إضافة إلى أن جهات أخرى تكتفي بعرض فرص للتدريب فقط دون ضمان التوظيف، وأغلب الجهات تتسلم من الباحث عن عمل سيرته الذاتية دون إجراء مقابلات شخصية، فيما تتشدد جهات في شرط الخبرة عند التوظيف.

جاء ذلك، خلال الجولة الميدانية لـ«الإمارات اليوم» في معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي انطلقت فعالياته أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تشارك فيه أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة، وشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الباحثين عن عمل من المواطنين.

وتفصيلاً، باشرت القيادة العامة في شرطة دبي، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية، عبر منصتها في المعرض، معلنة عن توفير وظائف للمواطنين من كلا الجنسين ممن يرغبون في الانضمام إلى الكادر البشري العسكري، ذلك عبر «برنامج الاختيار والتوظيف الذكي»، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي (ejob.dubaipolice.gov.ae) أو عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالقيادة العامة، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن شرطة دبي تشارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف في إطار حرصها على دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة في تمكين الشباب، واستقطاب الكوادر الإماراتية من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من منظومة العمل الأمنية لشرطة دبي، والمشاركة بفاعلية في خدمة الوطن.

وذكر مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، المقدم حمد بن دعفوس، أهم شروط التوظيف العسكري، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية عامة فما دون ومعتمدة من الجهات الرسمية، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يقل الطول عن 165 سم، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على رخصة قيادة.

وأضاف أن الراغبين في الالتحاق بالعمل العسكري في شرطة دبي، مطالبون بإرفاق مجموعة من المستندات عند تقديم الطلب منها: شهادة حسن السيرة والسلوك، شهادة دراسية مصدقة من وزارة التربية والتعليم، شهادة اللغة الإنجليزية EMSAT بدرجة 925 أو ما يعادلها من شهادة توفل بمعدل 400 أو شهادة ILETS بمعدل 4.0.

وتابع: «يتوجب على المتقدم إرفاق صور من جواز السفر، وخلاصة القيد، وبطاقة الهوية، وشهادة الميلاد، ورخصة القيادة، وشهادة إنجاز الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشهادة عدم ممانعة صادرة من هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية، إضافة إلى صورة شخصية وذلك عبر منصة التوظيف الخاصة بشرطة دبي».

فيما تُشارك بلدية دبي في المعرض بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على اتخاذ خطوات متقدمة لتحقيق النجاح، ودعماً للتطوير المهني والشخصي لهم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة بشأن تعزيز ملف التوطين في إمارة دبي.

وأطلقت بلدية دبي مبادرة «وظائف المستقبل»، بهدف استقطاب وابتعاث ورعاية الطلبة للانتساب حسب المجالات والتخصصات المستقبلية المطلوبة فيها، مع تدريبهم وتطويرهم بالتعاون مع القطاع الخاص.

وشملت المسارات المعتمدة لوظائف المستقبل المسار الهندسي بتخصص الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمسار الرقمي الذي يضم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الرقمية، ومسار سلامة الغذاء بتخصص تحليل البيانات الضخمة.

واستعرضت البلدية خلال المعرض «برنامج أرشدني» الذي يهدف إلى إرشاد طلبة الثانوية العامة وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية للوظائف، وأطلقت مبادرة «رواد» لحديثي التخرج، من خلال تبنيهم وتدريبهم في مجالات فنية وإدارية مساندة للبلدية.

وتشارك جمارك دبي في المعرض، لتحقيق التفاعل والتواصل للوصول إلى أقصى درجات التبادل المعرفي والخبرات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي، محمد الغفاري: «ترتكز جمارك دبي في استراتيجيتها على تطوير وتأهيل مواردها البشرية بمزيد من الخبرات والمهارات المعرفية لتعزيز قدراتهم الوظيفية المتجددة المُساهمة في تحقيق أهداف الدائرة، حيث تعمد جمارك دبي إلى التحديث في خططها لتنمية الموارد البشرية بما يتواكب مع خطتها الاستراتيجية 2021 - 2026، بما في ذلك طرح مبادرات جديدة تحسن من أداء الموظفين وتعمل على تأهيلهم لمهارات المستقبل».

وقالت مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي، رفيعة العبار: «المشاركة في معارض التوظيف تتيح لنا التواصل واستقطاب أفضل المواهب الإماراتية الشابة على مستوى الدولة بأكملها، ونوفر للمواطنين فرص عمل تعزّز مهاراتهم وتفتح الآفاق لهم لبناء مسيرة مهنية ناجحة، وتمكنّنا في الوقت نفسه من تنمية فريق البنك».

وبلغت نسبة التوطين في البنك في عام 2021، إلى ما يقارب 45%، أي ما يقرب من نصف إجمالي موظفي البنك، إضافة إلى تحقيق معدلات توطين بنسبة 100% على مستوى مديري الفروع، وهذا يمثل أفضل المستويات وفق المصرف المركزي الإماراتي.

من جهة أخرى، وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أمس، على هامش المعرض، مذكرة تفاهم لوضع إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين، وتحقيق الأهداف المنشودة والرامية إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية، ورفع مستوى الكفاءات الفنية والسلوكية لموظفي الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي من خلال برنامج «ريادة» الذي أطلقته الدائرة.

ووقّع المذكرة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، في منصة حكومة دبي بمعرض رؤية الإمارات للوظائف الذي انطلق أمس، في دبي.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتعليم الداعم لتطوير الأداء المؤسسي للموظفين المواطنين في الجهات الحكومية والجهات الخاصة في إمارة دبي، وإكساب موظفي الجهتين معارف ومهارات وخبرات جديدة في مجال عملهم، والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية، والتعاون في توثيق ونشر وتبادل أفضل الممارسات الحكومية وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية للإدارة الحكومية، وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين.

من جهة أخرى، قال مواطنون باحثون عن عمل لـ«الإمارات اليوم»، إنهم يواجهون تحديات عدة في الحصول على وظائف عبر معارض التوظيف بشكل عام.

وذكر عبدالرحمن محمد أنه حديث التخرج، وزار المعرض أمس، باحثاً عن وظيفة تناسب تخصصه التعليمي (إدارة أعمال)، مشيراً إلى أن أبرز اشتراطات التوظيف التي اعتبرها تحدياً بالنسبة له، أن بعض الجهات العارضة تحتاج إلى خبرة في مجالات العمل التي تشهد شواغر فيها.

وذكرت فاطمة عبدالله أنها تخرجت منذ ثلاث سنوات، قبل جائحة «كورونا»، وخلال فترة الجائحة لم يتسن لها البحث عن عمل بشكل جيد، وذلك لقلة معارض التوظيف التي تم تنظيمها في الفترة الماضية، إضافة إلى أنها ليست على تواصل مع جهات العمل.

وأضافت أن أهم تحدٍ يواجه الباحث عن عمل، خصوصاً في معارض التوظيف، أن بعض الجهات المشاركة في المعارض تطلب من الباحثين عن عمل الذين يزورون أجنحتها في المعرض، إدخال بياناتهم عبر أجهزة إلكترونية مخصصة لذلك، متابعة: «إذا كان الأمر هو إدخال البيانات عبر الأجهزة في المعرض، فإنه من الأفضل التقديم على الوظائف لدى هذه الجهات، عبر مواقعها الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة معارض التوظيف».

وقال خالد منصور إن عدداً من الجهات المشاركة في معارض التوظيف، تكتفي بعرض فرص للتدريب فقط دون ضمان التوظيف، عقب انتهاء التدريب، ومن ثم فإنه على الرغم من أن التدريب سيضيف للمتدرب خبرات، إلا أن الباحث عن العمل يفضل الحصول على وظيفة في وقت قصير، لتوفير امتيازات مالية له.

وذكر إبراهيم راشد أن أغلب الجهات التي تشارك في معارض التوظيف تتسلم من الباحثين عن عمل سيرهم الذاتية دون إجراء مقابلات شخصية، ومن ثم ينتظرون تلقي اتصالات بهم من هذه الجهات في ما بعد، موضحاً أن هذه الاتصالات لا تتم في أغلب الأحيان.

وأضاف أنه حاصل على الثانوية، منذ سنوات عدة، وقدم في وظائف عدة من خلال معارض التوظيف، ولكنه لم يحصل على الوظيفة التي تناسبه، من جهة الامتيازات المالية، مشيراً إلى أنه يفضل العمل في أي جهة حكومية، لأنه يرى أن امتيازاتها الوظيفية أفضل.

16 جهة حكومية تشارك في المعرض

يشارك في منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، 16 جهة حكومية، وهي هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية، وإسعاف دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، وجمارك دبي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وورشة حكومة دبي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ودائرة مالية دبي، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، وخبراتي، إضافة إلى دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي.

شرطة دبي باشرت استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية.

بلدية دبي أطلقت مبادرة «وظائف المستقبل» لابتعاث طلبة للانتساب في تخصصات مستقبلية مطلوبة فيها.