550 ألف مستفيد من خدمات «الموارد البشرية» الإلكترونية

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أفادت إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن عدد المستخدمين للخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة تخطى 550 ألف مستخدم، بينهم أكثر من 100 ألف مستخدم لخدمات الموقع الإلكتروني، و450 ألف مستخدم لخدمات التطبيق.

وأوضحت الوزارة حرصها على تعميم الخدمات الرقمية لجميع الخدمات التي تقدمها لأصحاب العمل من أصحاب المنشآت ومشغلي العمالة المساعدة والخدمات المقدمة للعمالة سواء عمالة لدى المنشآت أو عمالة مساعدة، وذلك في إطار تحقيق التوجهات الحكومية لتقديم الخدمات للمتعاملين في الوقت والمكان المناسبين. وأشارت إلى أنها تتيح القنوات الرقمية الذكية عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي أمام جميع المتعاملين بمختلف فئاتهم، للوصول إلى الخدمات اللائقة وفقاً لآليات ميسرة وسهلة وآمنة تلبي احتياجاتهم، لافتة إلى أنها تقدّم هذه الخدمات بأكثر من لغة. وذكرت الوزارة أن التطبيق يوفر 99 خدمة، منها 71 لأصحاب المنشآت، و21 لأصحاب العمل المشغلين للعمالة المساعدة، وسبع لعمالة المنشآت والعمالة المساعدة.

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