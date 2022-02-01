شواغر للكوادر الوطنية في دبي بـ "رواتب وعمولات"

المصدر: الإمارات اليوم

طرح مركز للخدمات الحكومية في دبي عدداً من الشواغر الوظيفية للخريجين الجدد من الكوادر الوطنية، للعمل تحت مسمى "استشاري إسعاد المتعاملين (مدخل بيانات)" من دون اشتراط توافر الخبرة، على أن يكون المتقدمين لشغل الوظيفة من الجنسين، من حملة الثانوية العامة والجامعية.

وأوضح المركز أن الراتب المخصص لهذه الوظيفة يبدأ من 8 آلاف درهم بالإضافة إلى حوافز و35 درهم عن كل معاملة يتم إنجازها، فيما تكون ساعات الدوام 8 ساعات مع ساعة استراحة (نظام ورديات)، داعياً الشباب الراغبين في التقدم لشغل الوظائف الشاغرة ممن تنطبق عليهم الشروط ، إلى إرسال نسخة من السير الذاتية الحديثة الى البريد الإلكتروني amercenterjobs@gmail.com، مع ذكر اسم الوظيفه في عنوان الإيميل.

كما طرح مركز المعرفة للخدمات الحكومية (تسهيل - توجيه) عدداً من الشواغر الوظيفية في دبي، مخصصة للكوادر الوطنية من الإناث فقط، تحت مسمى وظيفي "استشاري سعادة المتعاملين"، مشترطاً على الراغبات في التقدم للوظائف أن يكن من حملة الشهادة الثانوية فما فوق، مع توافر خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

وأشارت إلى أن ساعات الدوام تكون 8 ساعات عمل، فيما يبدأ الراتب المخصص لهذه الوظيفة من 8 آلاف درهم مضافاً إليه عمولة على المعاملات، داعياً الراغبات في التقدم للحصول على الوظيفة إلى إرسال السير الذاتية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني CAREERS@ABATERAGOV.COM، أو رقم واتس آب 0568082054.

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