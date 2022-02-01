شواغر للمواطنين في دائرة "الشؤون الإسلامية" بدبي

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن توافر شواغر وظيفية بدوام كامل للكوادر المواطنة، في تخصص "تنفيذٌي علاقات المتبرعين"، بفئة "المبيعات وخدمة العملاء"، مشترطة على الراغبين في التقدم للشواغر، الحصول على مؤهل "بكالوريوس في إدارة الاعمال أو ما يعادله في تخصص مشابه" (بدون خبرة)، أو "دبلوم في إدارة الأعمال أو ما يعادله من تخصص"، مع توافر خبرة 6 سنوات.

وأوضحت الدائرة أن الراتب سيتم تحديده عقب المقابلة الوظيفية، داعية الراغبين في الحصول على الوظيفة ممن تنطيف عليهم الشروط والمؤهلات، إلى التقدّم بطلبات التوظيف عبر منصة "وظائف دبي" من خلال الرابط https://jobs.dubaicareers.ae

ووفقاً للدائرة يتولّى الحاصلون على الشاغر الوظيفي، تنفيذ الخطة التشغيلية والتنفيذية السنوية الخاصة بالقسم، تنفيذ الموازنة السنوية للإدارة فيما يخص أعمال القسم، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتوثيق وتطوير عمليات وخدمات القسم من خلال نظام الإدارة المتكامل، بالإضافة متابعة فعالية انظمة إدارة علاقات المتعاملين ورفع التقارير الدورية، وتنفيذ الاستبيانات حول اعمال القسم بغرض تطوير الأداء وتحسين مستويات رضا المتعاملين، وكذلك الاتصال والتواصل مع المتبرعين ورعاة المساجد والوحدات التنظيمية بالدائرة وفق التوجيهات.

كما يقوم الموظف بإعداد الرسائل والوثائق المتعلقة باستلام المساجد الخاصة وأرسالها للمتبرعين ورعاة المساجد بالتنسيق مع الإدارة المعنية، إرسال تقارير حالة المساجد الخاصة للمتبرعين ورعاة المساجد بالتنسيق مع الإدارات المعنية، تنسيق الاجتماعات والزيارات مع المتبرعين ورعاة المساجد، متابعة الشراكات مع الجهات المختلفة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويساهم في تحقيق استراتيجية وأهداف القسم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد الشهادات وطلب الهدايا القيمة والدروع للمتبرعين ورعاة المساجد، واستقبال المتبرعين ورعاة المساجد والتواصل معهم للحصول على كافة البيانات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات والتواصل مع معهم، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وتحديثها بشكل دوري لكافة بيانات المتبرعين والمساهمين مع ضمان سرية المعلومات وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة واللوائح المعتمدة في الدائرة.

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