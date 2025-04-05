أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بحبس شخص آسيوي شهراً وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بسرقة جهاز كمبيوتر من امرأة استدرجها بالحيلة عبر إعلان وظائف نشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليها أبدت رغبتها في الحصول على وظيفة أعلن عنها المتهم، فتواصلت معه، وطلب منها إحضار جهاز الحاسوب المحمول الخاص بها لتحميل برنامج الوظيفة عليه، ثم غافلها وسرق الجهاز وفر من المكان، لكن الشرطة قبضت عليه وتمكنت من إعادة الجهاز رغم بيعه.

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