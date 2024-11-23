. كيف تُجرى قانوناً عملية استحواذ شركة على أخرى؟ (م.أ)

أولاً المقصود بأسهم الشركة هي الورقة المالية القابلة للتداول التي تشكل حصة في رأسمالها.

أما الاستحواذ فهو قيام شركة بشراء كل أو معظم أسهم شركة أخرى، ومن ثم تستند هذه العملية إلى الشراء بأن تستحوذ شركة على أخرى، ويفضي ذلك إلى سيطرة الطرف المستحوذ على أصول الطرف المستهدف سيطرة فعالة على أصول الشركة.

وبما أن الشركة التي جرى الاستحواذ عليها كانت تمارس نشاطها ومستمرة في أعمالها، وبالتالي فإن كل التزاماتها وحقوقها خلال السنوات الماضية تنتقل إلى الشركة المستحوذة والمسيطرة.

وفي ما يتعلق بعملية شراء الأصول يتولى مشتري أصول الشركة المستهدفة إعادة دفع النقد الناتج عن عملية شراء الشركة إلى مساهميها إما عن طريق أرباح الأسهم الموزعة أو عن طريق تسييل الأصول أو التصفية، وفي كثير من الأحيان يقوم المشتري بتنظيم الصفقة على أساس أنها شراء للأصول، وذلك بانتقاء الأصول التي يرغب فيها وترك الأصول والالتزامات التي لا يرغب فيها.

والغرض من الاستحواذ قد يكون رغبة الشركة في إدخال نشاط جديد أو تعزيز النشاط القائم أو الزيادة في عملية النمو أو اكتساب مزايا تنافسية في السوق أو التوسع من خلال زيادة حصتها في السوق.

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