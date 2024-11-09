حبس وإبعاد لمتهم بحيازة مخدرات       

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس آسيوي ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بحيازة مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، والتعاطي.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وصلت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بحيازة المتهم مواد مخدرة وتعاطيه إياها، فتم استصدار إذن من النيابة العامة وضبطه أثناء سيره في المنطقة.

وبتفتيش مقر سكنه عثر بحوزته على ثلاث لفافات بداخلها مادة تبين لاحقاً أنها كمية من مخدر الهيروين، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد التعاطي، وأنه حصل عليها من شخص آسيوي يحوز هاتفاً دولياً لا يعرف بياناته، ويتواصل معه فقط عن طريق «واتس أب»، إذ يرسل إليه موقعاً جغرافياً بالمخدرات دون أن يلتقيا.

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