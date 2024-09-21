أروقة المحاكم

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس شخصين من جنسية إفريقية ثلاثة أشهر، وتغريمهما 6000 درهم، قيمة دراجة هوائية سرقاها من رجل أوروبي.

وأفادت الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المتهمين الأول والثاني اتخذا من السرقة وسيلة لكسب المال، ودأبا على استهداف الدراجات الهوائية، وأنهما تفقدا المكان الذي يترك فيه المجني عليه دراجته في المواقف أسفل البناية التي يقيم فيها، واستغلا خلوّ المكان من المارة، فراقب الأول المكان فيما قصّ الثاني السلسلة التي تربط الدراجة، واستوليا عليها ولاذا بالفرار.