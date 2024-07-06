قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس امرأة آسيوية ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد إدانتها بالتعدي على موظف عام، فيما برأت صديقها من تهمة سب المجني عليه.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الواقعة حدثت في ساعة مبكرة صباحاً، حين حاول المتهمان الدخول إلى أحد المطاعم بما يخالف قواعد المكان، فتصدى لهما رجال الأمن لمنعهما، وحين طلب المجني عليه والذي كان متواجداً على رأس عمله في المنطقة منهما الالتزام بالقواعد، سبه المتهم الثاني.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المجني عليه طلب من المتهم الثاني مرافقته إلى مكتب الأمن، لكن الأخير حاول الهرب، وحين حاول الإمساك به تعدت عليه المتهمة الأولى.

وبسؤالهما من قبل المحكمة أنكر المتهمان ما نسب إليهما من اتهامات، وقدم المتهم الثاني مذكرة شرح فيها ظروف الدعوى، وقدم تنازلاً من المجني عليه.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة انتهت إلى اطمئنانها لأدلة الثبوت، ورأت أن إنكار المتهمة ما هو إلا محاولة للهروب من الإدانة، وقضت بإدانتها ومعاقبتها بالحبس ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة، وبراءة صديقها.