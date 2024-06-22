قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة موظف أوروبي من تهمة تسهيل تعاطي المخدرات لشخص آخر، لعدم اطمئنانها إلى أدلة الإثبات.

وطعنت النيابة العامة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم، وفق الأدلة المرفقة بالدعوى، والتي تشمل اعتراف متهم آخر في قضية التعاطي بأنه حصل على المخدرات من المتهم في هذه الدعوى، فضلاً عن اعتراف الأخير في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيهما معاً.

وأفادت هيئة محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن الحكم المستأنف ضده الصادر عن محكمة أول درجة، أحاط بوقائع الدعوى كافة عن بصر وبصيرة، وانتهى إلى تشكك المحكمة في إسناد التهمة إلى المتهم، لعدم ثقتها بالأدلة، إذ تبين أن مصدرها الوحيد هو المتهم في قضية التعاطي التي نقلها عنه القائم بالضبط، وهي أقوال جاءت متناقضة في مراحل الدعوى المختلفة.

وفي ظل إصرار المتهم في الدعوى على إنكار تهمة تسهيل التعاطي وعدم كفاية الأدلة أيّدت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته.