أروقة المحاكم

ترك سائق شاحنة مركبته في أحد المواقف الرملية خلال فترة الليل، وحين عاد في صباح اليوم التالي وحاول تشغيلها لم تستجب له، واكتشف أن بطاريتها قد سرقت، فأبلغ الشرطة بالواقعة.

وبالبحث والتحري، تبيّن أن هناك أكثر من بلاغ بالطريقة ذاتها، فتم تحديد هوية المشتبه فيهم، وتم ضبط شخصين آسيويين يسرقان بطاريات السيارات ليلاً، وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانتهما، وعاقبتهما بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة.

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