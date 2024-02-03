أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنح في دبي رجلاً عربياً بغرامة 10 آلاف درهم، بعدما وقع شيكاً بقيمة 150 ألف درهم لصالح إحدى الشركات على الرغم من علمه بأن الحساب مغلق.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الشركة المجني عليها حررت بلاغاً بالواقعة، ولم يحضر المتهم جلسة المحاكمة على الرغم من إعلانه، فيما ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الدليل اليقين استقام على صحة الواقعة وثبوتها بحق المتهم من خلال صورة مرفقة بالشيك.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق علم المتهم بأن الحساب مقفل أو سحب الرصيد كاملاً أو كان الحساب مجمداً قبل إصدار الشيك أو تقديمه للسحب.

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