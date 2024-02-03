خليجي يقع في فخ رسالة مجهولة

استجاب خليجي لإغراء مروج مخدرات موجود خارج الدولة، وحول مبلغاً مالياً لحسابه، لكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي توصلت إليه، وضبطت بحوزته كمية من المخدر.

وثبت بعد فحصه أنه تحت تأثير التعاطي، فوجهت إليه النيابة العامة تهم حيازة مادة مخدرة، والتعاطي، وإيداع أموال في حساب بنكي بقصد التعاطي.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 50 ألف درهم ومصادرة المضبوطات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

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