تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد أنشطة ثلاثة أشخاص، عربي وآسيويين، بعد تلقيها معلومات عن تعاطيهم المخدرات، والتأكد من صحتها.

وقبضت الإدارة على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت لهم تهمة تعاطي المخدرات، وأحالتهم إلى محكمة الجنح.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تفيد بأن المتهمين يتعاطون المواد المخدرة، فأجرت عمليات بحث للتأكد من المعلومات، ثم صدر إذن من النيابة بضبطهم وأخذ عينة منهم.

ونفاذاً لإذن النيابة ضبط المتهمون، وتم تحليل عينة منهم، وثبت احتواؤها على مادة مخدرة.

وأفادت المحكمة بأن المقرر قضاء بشأن واقعة تعاطي المواد المخدرة، أنها واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالنظر فيها، كما أن القصد الجنائي يتوافر بعلم الجاني بأن ما يتعاطاه مؤثر عقلي، ولها الأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت له في أي من مراحل الدعوى.

ووفق ما أقر به المتهمون وثبت في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، قضت المحكمة بإدانتهم، لكن استعملت معهم الرأفة وعاقبتهم بغرامة 5000 درهم.

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