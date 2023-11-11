ما عقوبة التعدي على خصوصية الغير؟

التعدي على خصوصية الغير جريمة يُعاقب عليها القانون، بحسب المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي حددت حالات التعدي على الخصوصية، أو حرمة الحياة الخاصة للأفراد. ونصّت المادة رقم 44 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية، للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق الآتية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو نقل، أو بث، أو إفشاء محادثات، أو اتصالات، أو مواد صوتية، أو مرئية، والتقاط صور الغير في أي مكان عام، أو خاص، أو إعداد صور إلكترونية.

والتقاط صور الغير في أي مكان عام، أو خاص، أو إعداد صور إلكترونية، أو نقلها أو كشفها أو نسخها، أو الاحتفاظ بها، ونشر أخبار، أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد، أو تعليقات، أو بيانات، أو معلومات، حتى لو كانت صحيحة وحقيقية، بقصد الإضرار بالشخص.

رئيس نيابة بدبي