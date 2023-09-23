أروقة المحاكم

دانت محكمة الجنح في دبي امرأة عربية بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وقضت بمعاقبتها بغرامة 5000 درهم. وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهمة تجاوبت مع رسائل ترويج المخدرات المجهولة التي ترسل بشكل عشوائي عبر «واتس أب»، وتواصلت مع أحد المروّجين، وطلبت شراء أقراص مخدرة، وقامت بتحويل مبلغ مالي على حسابه البنكي، فيما أرسل إليها خريطة بموقع أخفيت فيه المخدرات. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من ضبط المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي استعملت معها الرأفة، كما أضافت إلى العقوبة منعها من تحويل الأموال لسنتين إلا بتصريح من المصرف المركزي.