دفع شخص آسيوي ثمن استجابته لرسالة مجهولة، يرسلها مروجو مخدرات عبر تطبيق «واتس أب» من أرقام خارجية، وقام بتحويل أموال إلى حساب بنكي يخصّ أحد هؤلاء المروّجين، مقابل شراء مخدرات منه، فتم القبض عليه من قبل رجال المكافحة، وضبط بحوزته أربع لفافات من الحشيش، كما ثبت من خلال فحصه أنه تحت تأثير التعاطي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بتغريمه مبلغ 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، بأنه أثناء تنفيذ إذن النيابة العامة بتفتيش شقة متهم من جنسية عربية، محال إلى محكمة الجنايات، ضبط شريكه بالسكن المتهم في هذه القضية، بعد العثور على أربع لفافات بداخلها مادة داكنة لها اللون والمظهر والرائحة المميزة لمخدر الحشيش.

وبسؤال المتهم عن ملكية المخدر المضبوط، اعترف بأنها تعود إليه، هو وزميله في السكن المقبوض عليه سلفاً، وأنهما كانا يتواصلان مع مروج آسيوي عبر تطبيق «واتس أب»، ويحولان إليه مبالغ مالية على رقم حساب، ثم يذهبان لتسلّم المخدرات في موقع يرسل إليهما عبر خدمة الخرائط.

وبعد التحفظ على المتهم تم الحصول على إذن كتابي منه، بأخذ عينة منه، وأحيل إلى المختبر الجنائي، وتأكد من خلال الفحص احتواء العينة على مركب المادة الفعّالة لمخدر الحشيش.

وأقر المتهم بحيازته المواد المضبوطة بقصد التعاطي، وأنه تعاطى الحشيش قبل القبض عليه، لافتاً إلى أنه اشترى المخدرات عن طريق التواصل مع المروّج عبر تطبيق «واتس أب»، هو وزميله في السكن نحو 10 مرات.

من جهته، دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش، لحصوله دون إذن من النيابة العامة، وفي غير حالات التلبس بالجرم، وطالب أساسياً ببراءة موكله، واحتياطياً باستعمال الرأفة معه.