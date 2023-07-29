أروقة المحاكم

اتخذ عاطلان عن العمل، السرقة وسيلة للكسب، مستهدفين بطاريات المركبات التي يتركها أصحابها في مواقف رملية، وتوجها ليلاً إلى أحد المواقف واختارا شاحنة متوقفة وسرقا منها بطاريتين. وقال سائق الشاحنة إنه ترك المركبة ليلاً في الوقت المعتاد، وحين عاد إليها في اليوم التالي وحاول تشغيلها لم تستجب لذلك، فعاين المحرك ليكتشف اختفاء البطاريتين. وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة حيث أنكرا التهمة، لكنهما اعترفا بها خلال المحاكمة التي شهدت إفادة من أحد أفراد شرطة أشار فيها إلى تورطهما في سرقات أخرى. وقضت المحكمة بحبسهما شهراً وإبعادهما عن الدولة وتغريمهما قيمة البطاريتين.