أروقة المحاكم

قضت المحكمة الابتدائية في العين بعدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها مالك شركة ضد شركة أخرى على سند من القول بأن الأخيرة غاصبة لـ10 غرف سكنية مملوكة له، وأنه حاول استردادها دون جدوى، مطالباً بسداد مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

من جهتها، التمست الشركة المدعى عليها رفض الدعوى، فندبت المحكمة خبيراً انتهى إلى أن المدعى عليها كانت شاغلة للعقار وسددت قيمة الإيجار كاملة لمدة سنة، ثم تجدد العقد بين الطرفين، وسددت دفعتين فقط، ثم تركت العقار دون إخطار المدعي.