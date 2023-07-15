أيدت محكمة الاستئناف التجارية بأبوظبي حكماً قضت به محكمة أول درجة برفض دعوى أقامها أحد البنوك ضد شخص مطالباً بإلزامه بسداد مبلغ 198 ألف درهم ترصدت في ذمته نتيجة تخلفه عن سداد أقساط قرض حصل عليه من البنك.

وتفصيلاً، أقام البنك دعواه على سند من القول بأنه منح المدعى عليه تسهيلات مصرفية عبارة عن عقد اتفاقية تمويل في عام 2018 وأنه تخلف عن سداد الأقساط المستحقة عليه وترصد في ذمته 198 ألفاً و48 درهماً، مطالباً بإلزامه بسداد تلك المستحقات، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى، مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وبعد نظر أوراق القضية من قبل محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

من جهته، لم يرتض البنك بالحكم الابتدائي، فاستأنف ضده مكرراً طلباته، على سند من القول بأن الحكم الابتدائي خالف القانون، كون التمويل الذي منح للمدعى عليه سابق على تاريخ سريان المادة 121 من قانون المصرف المركزي التي لا يجوز سريانها بأثر رجعي، فضلاً عن أن التمويل تم منحه بناء على شهادة راتب وشيكات ضمان تغطي التمويل الممنوح له.

من جهتها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها بأن الدفع الذي قدمه البنك غير سديد، لافتاً إلى المادة 121 مكرر المضافة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية التي تنص على أنه على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنوع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين، والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان.