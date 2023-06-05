محاكم دبي تعقد 344 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال العام الماضي

عقدت محاكم دبي خلال العام الماضي عبر دوائرها المختلفة 344 ألفاً و329 جلسة قضائية عن بعد، فيما تلقت عبر منصاتها الذكية 765 ألفاً و11 طلباً، أنجزت منها 702 ألف و551 طلباً، مستفيدة من استراتيجيتها المبكرة للتحول الرقمي، بهدف التيسير وإسعاد المتعاملين.

وتفصيلاً، قال مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، إن المحاكم تمكنت من تحقيق حزمة من الإنجازات خلال العام الماضي عن طريق بناء فضاء تقني متكامل يعزز فاعلية المنظومة القضائية، مع ضمان تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للوصول إلى الجميع.

وأضاف أن التقرير السنوي لمحاكم دبي الصادر تحت عنوان «فضاء يصنع المستقبل»، يعكس جهودها في مواكبة التطورات التقنية والتحول الذكي، إذ حققت نقلة نوعية في إجراءات التقاضي بدرجاتها الثلاث، ووظفت التقنيات المتطورة، وسخرتها لخدمة تلك الإجراءات ومتابعتها عبر مؤشرات أداء رقمية ترصد العمليات وتحكم الممارسات.

وكشف التقرير السنوي لمحاكم دبي عن قفزة هائلة في مؤشر سعادة المتعاملين من 61% في عام 2021 إلى 94% خلال العام الماضي، من خلال طرح سؤال عن مدى سعادتهم في التعامل مع المحاكم.

وأكد المنصوري أن محاكم دبي تحرص على التواصل المستمر مع أفراد المجتمع للتعريف بخدماتها، ورصد ملاحظاتهم وشكاواهم لتطوير الخدمات وتحديثها، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير السنوي تسجيل محاكم دبي نتائج متميزة في خدمات التواصل المؤسسي مع المتعاملين، من خلال التعامل الفوري مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة والرد عليها في مدة زمنية قياسية من خلال مركز الاتصال، كما توسعت في التواصل مع الجمهور من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي يستفاد منها لرصد وتسجيل ملاحظات المتعاملين والتعرف على انطباعاتهم. وبلغ إجمالي عدد المتفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاكم دبي نحو ثلاثة ملايين و662 ألف زيارة خلال العام الماضي، مقارنة بمليونين و724 ألف متفاعل في عام 2021.

وخصصت محاكم دبي مساحة على شبكة «تويتر» لمناقشة ردود الأفعال حول مجموعة من القوانين الجديدة التي أصدرتها المحاكم، منها التطبيقات العملية لإجراءات الإعسار والإفلاس وفق التشريع الإماراتي، والتحديات التي تواجه قضايا الأحوال الشخصية.

وسجلت محاكم دبي - بحسب التقرير- أداء لافتاً في تطبيق منظومة ذكية لنظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي، محققة نسبة 100% في معالجة الشكاوى، مقارنة بنسبة مستهدفة من قبل الحكومة تبلغ 97%.

وبلغ إجمالي الطلبات الذكية التي سجلتها محاكم دبي خلال العام الماضي 765 ألفاً و11 طلباً، أنجزت منها 702 ألف و551 طلباً، فيما رفضت 53 ألف طلب.

وتصدرت محكمة التنفيذ في دبي قائمة المحاكم التي تلقت وأنجزت طلبات ذكية في عام 2022، بواقع 626 ألفاً و599 طلباً، أنجزت منها 567 ألفاً و440 طلباً، فيما جاءت محكمة الأحوال الشخصية في المرتبة الثانية بواقع 36 ألفاً و287 طلباً، والمحكمة التجارية الابتدائية 26 ألفاً و208 طلبات، ثم بقية المحاكم في دبي بمؤشرات متفاوتة.

واعتمدت محاكم دبي على بنيتها الرقمية الاستثنائية في تعزيز منظومة التقاضي عن بعد، إذ عقدت 344 ألفاً و329 جلسة عن بعد خلال العام الماضي، كان لإدارة الدعاوى الابتدائية النصيب الأكبر منها بواقع 65 ألفاً و985 جلسة، بينما عقدت محكمة الاستئناف 60 ألفاً و249 جلسة، والمحكمة الابتدائية العمالية 40 ألفاً و559 جلسة. وتباينت أعداد الجلسات الأخرى بين بقية المحاكم والدوائر.