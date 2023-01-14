أروقة المحاكم

قرر عاطلان عن العمل استهداف بطاريات السيارات بالسرقة، وتوجها ليلاً إلى أحد المواقف (ساحة رملية قريبة من سوق المواشي)، واختارا شاحنة مستغلين خلو المكان من الناس، وسرقا منها بطاريتين، ثم لاذا بالفرار.

وفور الإبلاغ عن الواقعة اتخذت شرطة دبي إجراءاتها واستطاعت تحديد هوية المتهمين وضبطهما. وبمواجهتهما بالتهم المسندة إليهما أقرا بجريمتهما.

وقضت المحكمة بحبسهما شهراً وإبعادهما عن الدولة، وتغريمهما قيمة البطاريتين.