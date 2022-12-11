ما المقصود باليمين الحاسمة؟

اليمين الحاسمة هي وسيلة من لا يملك دليلاً على دعواه في مسألة ما، يلجأ إليها المدعي إذا عجز عن الإثبات.

وبحسب المادة 57 من قانون الإثبات الاتحادي رقم 27 لسنة 2020، في شأن المعاملات المدنية والتجارية، يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. وإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها.

وعلى الرغم من ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين، إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها، ويحق لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه.

ولا يجوز الرد إذا أنصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، كأن يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين فقط، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.

وتتضمن شروط اليمن الحاسمة، أن تكون متعلقة بموضوع النزاع، ومنتجة فيه، وأن تكون الواقعة محل اليمين من مسائل الواقع لا من مسائل القانون، ويجوز إثبات عكسها، وأن يعجز المدعي عن الإثبات، إذ إن اليمين الحاسمة وسيلة من لا دليل على دعواه، وإقرار من طالبها بانعدام أدلته.