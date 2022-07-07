معرض لمنتجات نزلاء المؤسسات العقابية في الوثبة

المصدر: ‏أبوظبي - الإمارات اليوم

افتتحت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي مبنى معرضها الدائم للمنتجات الحرفية للنزلاء، وأشغالهم اليدوية والفنية بجانب مبنى المديرية في الوثبة.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع‏، العميد أحمد مسعود المزروعي، خلال افتتاح المبنى، اهتمام شرطة أبوظبي بدعم النزلاء وتأهيلهم حرفياً وتزويدهم بالخبرات والمهارات الكفيلة بدمجهم في المجتمع.

وحثت المديرية الجمهور على شراء منتجات النزلاء مع توفير خصم 20% على بطاقة فزعة، ودعتهم إلى المشاركة في دعم إبداعات النزلاء، موضحة أنهم يقدمون مستوى رفيعاً من المنتجات، لافتة إلى أن المعرض يسهم في التعريف بدورهم كفنانين يحافظون على التراث.

وأوضحت أن المعرض يقام بمبادرة من شرطة أبوظبي بهدف إبراز الدور الريادي للمؤسسات العقابية والإصلاحية في تأهيل النزلاء، وحرصها على عقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب إبراز المستوى الإبداعي الرفيع الذي وصل إليه النزلاء من حيث التصميم والتنفيذ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news