المصدر: يقدمها المحامي بدر عبدالله خميس

■■ ما كيفية التنفيذ بالشيكات المرتجعة في ضوء القانون الجديد؟

(ع.م) دبي

■ أولاً، يجب على من يحوز شيكاً مرتجعاً التأكد من أنه لا يقع ضمن حالات التجريم المتعلقة بالشيكات، كتزويرها أو الاحتيال باستخدام أو إعطاء أمر للمصرف بعدم صرفه دون وجه حق، أو سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، أو تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.

ثانياً، الدخول إلى موقع المحكمة المختصة بتنفيذ الشيك، بعد الحصول على شهادة من البنك المسحوب عليه، وعنوانه، ورقم هويته، أو رقم جواز السفر والرخصة التجارية للشركات، مع بيانات وإقامة المدير والحسابات الأخرى في البنك العائدة لصاحب الحساب، والأرصدة المتوافرة فيها، وكذلك بيانات الساحب الموقع من الشيك، واسم المستفيد وبياناته، ثم اختيار خدمة تنفيذ الشيكات، وتحميل لائحة التنفيذ مشتملة على طلب وضع الصيغة التنفيذية، وحافظة بالمستندات السابقة، تتضمن بيانات طالب التنفيذ والهوية الإماراتية أو جواز السفر للزائر والرخصة التجارية بالنسبة للشركات والمؤسسات، مع هوية المفوض بالتوقيع، إن لم يكن المدير المسؤول، وشهادة برقم الحساب لطالب التنفيذ، مع ضرورة ترجمة المستندات إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة، إن كانت محررة بغير اللغة العربية. وبعد المراجعة والموافقة على طلب التسجيل، وسداد الرسوم المقررة، يحصل طالب التنفيذ على قرار بإصدار الصيغة التنفيذية، ويصدر قرار بمنع المنفذ ضده من السفر في الحالات التي يقدرها قاضي التنفيذ.

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