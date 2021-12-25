أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن طباخ (آسيوي) خمس سنوات، والإبعاد، بعد إدانته بتسهيل تعاطي مادة الكريستال لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان برفقة المتهم الآخر في شقتهما مع أصدقاء آخرين، طلبوا منه البحث عن شخص يبيع مادة الكريستال المخدرة، فتقصى من أحد أصدقائه، وتواصل مع مروج، واتفق معه على شراء كمية بمبلغ 300 درهم، وأحضر لهم المخدر، وتعاطوه معاً، وكرر المتهم اعترافه أمام محكمة الجنايات، كما أيد روايته صديقه المحال إلى محكمة الجنح.

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