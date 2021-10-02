محاكم.. قصص

المصدر: إعداد: محمد فودة

قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس سنة والإبعاد بحق ثلاثة عاطلين (آسيويين) تراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً، خططوا لسرقة أصحاب ورواد المحال في منطقة هور العنز، لكنهم سقطوا سريعاً في قبضة شرطة دبي وأحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم ارتكاب جناية السرقة والإكراه بعد قيامهم بسرقة 2000 درهم من موظف في أحد المحال.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان على وشك إغلاق المحل عندما فوجئ بثلاثة أشخاص يهاجمونه، ويعتدون عليه بالضرب ثم سرقوا منه 2000 درهم وفروا هاربين، لافتاً إلى أنه تعرض لإصابات متفاوتة إحداها في رأسه، وخضع لفحص طبي وحصل على تقرير بالإصابات التي لحقت به.

من جهته، ذكر شاهد من شرطة دبي، أن بلاغاً ورد عن تعرض شخص لاعتداء في منطقة هور العنز وسرقته بالإكراه من قبل ثلاثة أشخاص، فانتقل إلى الموقع ودون إفادات المجني عليه.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ للتوصل إلى هوية المتهمين وسرعة القبض عليهم، خصوصاً في ظل تلقي أكثر من بلاغ عن سرقات بأسلوب مماثل، إلى أن تم الاستدلال على تورط المتهمين الثلاثة في هذه الجرائم.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتهمين الأول والثاني أولاً، وأقر المتهم الأول بأنه خطط مع شريكيه لسرقة المحال التجارية، وفي يوم الواقعة شاهدوا المجني عليه يغلق المحل فتوجهوا إليه سريعاً واعتدوا عليه بالضرب، ثم سرقوا منه مبلغ 2000 درهم ولاذوا بالفرار.

وأوضح الشاهد أنه بعد أيام عدة تم القبض على المتهم الثالث في الواقعة وأحيل إلى النيابة العامة بعد أن تبين أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى مماثلة بالإضافة إلى الدعوى الحالية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جناية السرقة بالإكراه وتعرف المجني عليه إليهم في طابور التشخيص.

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