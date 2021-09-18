محاكم.. استشارة

المصدر: يقدمها: بدر عبدالله خميس

■■ بعض المتهمين في قضايا مختلفة لا يملكون المال ولا يمكنهم تحمل نفقات توكيل محامٍ للدفاع عنهم، فما هي شروط انتداب المحكمة محامين لهم؟

(م.س) -‏‏ دبي

بداية نوضح أن لكل متهم بارتكاب جناية الحق في وجود محام للدفاع عنه، إذ إن هذه إحدى الضمانات التي كفلها له القانون.

والأصل أن المتهم هو صاحب الحق في اختيار المحامي الذي يمثله ويدافع عنه، لذا لا يتم انتداب محامٍ لأي متهم، إلا إذا كان لم يوكل أحدهم، وذلك في جرائم محددة نصت عليها المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادى رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته الذي ينص على أنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محامٍ للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، فإذا لم يوكل محامياً ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في القانون».

وللمتهم في جناية معاقب عليها بالحبس المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، إذا تحققت من عدم قدرته المالية على توكيل محامٍ يدافع عنه، وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها، فيجب عليه إبداؤها دون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحكمة الأعذار تتولى ندب محامٍ آخر للدفاع عن المتهم.

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