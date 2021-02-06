أسباب إخلاء سبيل «الدايلر» عد 11 شهراً في توقيف دبي

المصدر: إعداد : محمد فودة

بعد 11 شهراً قضاها مغني الراب واليوتيوبر ذائع الصيت، خصوصاً بين صفوف المراهقين (ع.ر.أ) الشهير بـ«الدايلر»، في توقيف دبي، تقرر إخلاء سبيله بعد احتساب محكمة الجنايات في دبي فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر يليها الإبعاد بتهمة التعاطي، فيما برأته من تهم أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية، والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته، كما برأته من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر (يوتيوبر) شهيرة كذلك ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

وفي ظل التهم المتنوعة التي وجهت لليوتيوبر الشاب الذي لم يتم عامه العشرين بعد، ويتابعه الملايين من الشباب الخليجي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، حصلت «الإمارات اليوم» على مذكرة الدفاع عن المتهم الشاب.

وبحسب إفادة شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، فإن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى شرطة دبي حول قيام المتهم بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري في دبي.

وبعد تقنين كل الإجراءات ألقت شرطة دبي القبض على المتهم وبرفقته شاب آخر وفتاتان، وبتفتيش شقته عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم في زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعها المتهم داخل مسكنه.

من جهته، دفع وكيل الدفاع عن المتهم، المحامي محمد النجار، ببطلان إذن التفتيش لاستناده إلى ما وصفها بالتحريات غير الجدية. كما دفع بانتفاء أركان الزراعة والحيازة، مستنداً في ذلك إلى عدم علم المتهم بماهية البذور التي زرعها في شقته، حيث جلبها إليه متهم آخر، وطلب منه الاحتفاظ بها لصالحه، وقام بزراعتها لكي يعرف ماهيتها فقط من باب الفضول وحب الاستطلاع، وتركها على مدار ثلاثة أشهر دون رعاية أو اهتمام في ظل سفره المتكرر.

وأشار إلى أن المتهم لا يسيطر فعلياً أو مادياً على الشقة التي ضبط فيها في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة، مؤكداً في الدفع الخامس بانتفاء أركان جريمة تسهيل تعاطي مؤثر عقلي لأنثى، إذ ضبط على عدد من المتهمين سوياً في المكان ذاته دون أن يسهم أحدهم في تسهيل تعاطي الآخر، كما أن الأنثى التي قبض عليها أقرت بأنها تحب المتهم وحضرت من بلادها من أجل لقائه، وسمحت لنفسها بالتعاطي بصحبة مجموعة من أصدقائه بإرادتها الحرة دون أن يكون لأحد سلطان عليها.

وبعد النظر في القضية برأت محكمة الجنايات في دبي المتهم الشاب من جميع التهم الموجهة إليه فيما عدا تهمة التعاطي، وقضت بحبسه ستة أشهر، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله.

- المحكمة برأت المتهم من حيازة وزراعة نبات القنب الهندي في منزله وتسهيل التعاطي لفتاة قاصر.

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