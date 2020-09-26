أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

- أحالت النيابة العامة في دبي محصل إيجارات (آسيوي) إلى محكمة الجنايات، بتهمة تهديد امرأة بقتل زوجها، لتأخره في سداد إيجار غرفة داخل فيلا يشرف عليها المتهم. وقال زوج المرأة في التحقيقات إنه أخبر المحصل أنه بمجرد نزول الراتب سيسدد له الإيجار، لكنه حضر إلى المنزل، وخرجت له الزوجة فهددها بقتل الزوج إذا لم يدفع الإيجار.

■■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيويين، أحدهما حضورياً والآخر غيابياً، بتهمة تزوير محررات رسمية، عبارة عن شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار، ورخصة تجارية، وعقد إيجار شقة مملوكة لمواطن، اكتشف بالمصافة أن شقته لها عقد إيجار لا يعرف عنه شيئاً.

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محمد فودة: mfouda@ey.ae

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