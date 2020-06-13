أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

انتحل عامل آسيوي صفة صديقه، وأحيل إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه وإبعاده.

وقال مشرف أمن في منطقة تلال الإمارات في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالاً من حارس بوابة مشروع يفيد بأن شخصاً لا يحمل تصريح عمل حاول الدخول ويشتبه فيه، فتوجه إليه وسأله عن شركته فلم يرد، فطلب منه هويته فأبرز صورة بطاقة هوية باسم شخص يدعى (ع.م)، لافتاً إلى أنه طلب منه أصلها فادعى أنها بحوزة كفيله، ما دفعه إلى إبلاغ الشرطة، وتبين أنه انتحل صفة صديقه، فأحيل إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه بتهمة استعمال محرر رسمي صحيح باسم الغير.

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إعداد: محمد فودة

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