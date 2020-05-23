أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

أدى مجموعة من المحامين اليمين القانونية أمام محكمة التمييز في محاكم دبي، لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، تنفيذاً للائحة قيد المحامين في إمارة دبي بحضور القضاة المستشار زهير البسيوني، وأحمد عامر، وسعد زويل، وعمر يونس، والدكتور بطي الشامسي، ومحمد النعناعي، وأحمد النجار.

وأوضح القضاة للمحامين الجدد غايات حلف اليمين لدى محاكم دبي التي تتضمن التزام المحامي بأن يؤدي عمله كما تقتضي التشريعات السارية في إمارة دبي، وأن يدافع عن حقوق موكليه بكل أمانة وإخلاص، وأن يحافظ على آداب مهنة المحاماة وتقاليدها.

محاكم

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محمد فودة mfouda@ey.ae

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