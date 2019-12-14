أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيوي، بتهمة تهديد رجل أعمال عبر رسالة نصية حوت عبارات غريبة، إذ قال له، بحسب تحقيقات النيابة العامة: «ادفع لي المال وإلا سوف اضربك حتى أبلل بنطالك وأعتدي عليك بالطريقة التي اعتديت عليك بها في عام 2012».

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بأن علاقة صداقة كانت تربطه بالمتهم، وقبل شهرين من الواقعة حدث خلاف بين والد المتهم وشقيق المجني عليه، وبناءً عليه تلقى رسالة صوتية عبر تطبيق «واتس أب» يهدده فيها، وكرر ذلك ثماني مرات، وطالبه بمستحقات مالية كانت متراكمة عليه، فرفض طلبه، ما دفع المتهم إلى تهديده بالضرب، والعبارات الأخرى التي وجهها إليه.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ، تم إعداد كمين للمتهم بمشاركة المجني عليه، وضبطه، وذكر المتهم في محضر استدلال الشرطة أنه عمل لدى المجني عليه لمدة ثلاث سنوات، وعندما طالبه بدفع مستحقاته المالية رفض السداد، لافتاً إلى أن مستحقاته لدى المتهم تبلغ 50 ألف درهم، الأمر الذي أثار غضبه، ودفعه إلى توجيه تلك التهديدات إليه.

وذكر المتهم في التحقيقات أن العبارات التي بعث بها إلى المتهم في رسالة نصية خرجت منه في لحظة غضب، وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية، لذا لم يدرك طبيعة الجريمة التي تورط فيها تحت تأثير الكحول.

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إعداد: محمد فودة

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