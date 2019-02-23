أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة مكونة من أربعة آسيويين، سرقوا بطاريتين من مركبة تابعة لإحدى الشركات، أثناء وقوفها في طريق عام.

وبالتحقيق في الواقعة، تبين أن المتهمين درجوا على تنفيذ هذا النوع من السرقات، واستهداف المركبات المتوقفة لسبب أو لآخر، وسرقة البطاريات منها، وتم التوصل إلى المتهمين حين شوهدوا يستقلون دراجات هوائية، ويتجولون في منطقة القوز الصناعية بطريقة مثيرة للشك.

■تآمرت خادمتان على مخدومهما، واختلستا مفتاح خزينة يحتفظ فيها بالنقود والأشياء الثمينة، وسرقتا مبلغ 10 آلاف درهم، وهربتا من المنزل قبل افتضاح أمرهما.

وأقرت المتهمة الثانية بالواقعة، مشيرة إلى أن الخادمة الأولى هي التي أرشدتها إلى مكان الخزينة، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أحالتهما إلى محكمة الجنايات في دبي، التي باشرت كذلك في قضية منفصلة محاكمة خادمة أخرى، سرقت مصوغات ذهبية من منزل مخدومها وهربت، وعملت بنظام الخدمة اليومية في المنازل، وبررت السرقة بأن مخدومها رفض زيادة راتبها.

■أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً عربياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة عدد من المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه.

وقال شاهد من شرطة دبي إن معلومات موثوقة المصدر وردت عن حيازة المتهم مواد مخدرة بقصد ترويجها، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم الانتقال إلى المنطقة التي يتردد عليها، وشوهد داخل سيارة، فتم القبض عليه، وأرشد من تلقاء نفسه إلى مكان المضبوطات التي كانت موجودة في سيارة أخرى.