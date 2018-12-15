أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

■ قرّرت النيابة العامة في دبي إحالة عاطل آسيوي إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين في سرقة منقولات، عبارة عن فرن وستة مكيفات و48 كرسياً و12 طاولة طعام، من المطعم الذي يعملون فيه. وأفاد مالك المطعم بأنه اضطر إلى إغلاق المطعم بشكل مؤقت نظراً لاشتعال حريق في البناية التي يوجد فيها، علماً بأن المتهم موقوف عن العمل من المطعم قبل خمسة أشهر من وقوع الحادث، ثم غادر الدولة وعند عودته اكتشف السرقة.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة رجل أعمال عربي بتهمة تزوير في محرر رسمي، عبارة عن شهادة إنجاز منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي. وقال شاهد إثبات في تحقيقات النيابة، إن علاقة تجارية تربط بين شركته وشركة المتهم لتنفيذ بعض أعمال الديكور، وبعد إنجاز تلك الأعمال تحدث مع المتهم حول بعض الأعمال التي تتطلب تصريحاً من الجهات الحكومية فأخبره أنه أنجزها جميعاً وأرسل إليه شهادة إنجاز منسوبة للدفاع المدني، وحين توجه إلى الدائرة المشار إليها اكتشف تزوير الشهادة.

■ حاول عامل آسيوي التحايل على الإجراءات القانونية المتبعة في استخراج رخصة قيادة، وطلب من صديقه الخضوع للاختبار النظري بدلاً منه في أحد معاهد تعليم القيادة بدبي، مقابل 1000 درهم، فذهب الأخير بكل ثقة وهو يحمل استمارة فحص وبطاقة هوية أصلية مثبتاً فيهما صورة صديقه، فاشتبه فيه الموظف المسؤول واصطحبه إلى مدير المعهد الذي وجه إليه بعض الأسئلة ففشل في الإجابة عنها، واعترف بالواقعة وأجهش في البكاء وأحيل إلى مركز الشرطة المختص ومنه إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.