أروقة المحاكم

المصدر: إعداد : محمد فودة

- تخصصت عصابة مكونة من أربعة آسيويين أحدهم هارب في سرقة المارة بمنطقة جبل علي الصناعية، وتم ضبطهم بعد تورطهم في سرقة أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبلغ 2045 درهماً كانت بحوزته، بالإضافة إلى هاتفين، وفق تحقيقات النيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات.

- أبلغ عامل بإحدى المزارع يبلغ من العمر 22 عاماً الشرطة عن زميله البالغ من العمر 39 عاماً لاعتياد الأخير التحرش به.

وأفاد المجني عليه بأن المتهم دأب على التحرش به جنسياً، وفي أحد الأيام طلب من المجني عليه مبلغ 250 درهماً اقترضها منه، فأخبره بأنه لا يحوز المبلغ، فأصر المتهم على ذلك وإلا يخضع له، لكن رفض المبلغ فصفعه المتهم على وجهه، وهجم عليه وأمسكه من رقبته، فتمكن المجني عليه من تخليص نفسه وأبلغ الشرطة التي قبضت على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

- أحالت النيابة العامة في دبي عامل تحميل حقائب مسافرين في مطار دبي إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في سرقة هاتف تابع لأحد المسافرين، إلا أن حراس أمن المطار كشفوا أمره وضبطوه متلبساً، وأحيل إلى مركز شرطة المطار.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة رجل أعمال آسيوي ارتكب تزويراً في محرر رسمي عبارة عن استمارة تجديد رخصة تجارية منسوب صدورها إلى دائرة التنمية الاقتصادية، كما زور في مستندين آخرين، وقدمها إلى موظف حسن النية تابع لشركة تخليص معاملات.