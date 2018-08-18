أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة

- أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، آسيويين الأول بتهمة تسهيل تعاطي مؤثرات عقلية لامرأة من جنسيته نفسها، أحيلت بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي. فيما وجه إلى المتهم الثاني تهمة تسهيل تعاطي مؤثرين عقليين من مادة الكريستال إلى المتهم الأول، وأقر المتهم بما نسب إليه أمام النيابة العامة.

- حاول محاسب آسيوي مساعدة شخص دخل إلى الدولة بتأشيرة زيارة في عمل مؤقت داخل أحد المجمعات السكنية، فقاده ذلك إلى محكمة الجنايات إذ منحه بطاقة هوية شخص آخر حتى يدخل بها أحد المجمعات السكنية فاشتبه فيه حارس الأمن، وسأله عن صاحب البطاقة فلم يرد المتهم الزائر، وحاول صديقه إقناع الحارس بغض الطرف عن ذلك، مشيراً إلى أنه لا يزال حديث العهد في الدولة، ويريد إشراكه في بعض أعمال الصيانة من باب المساعدة، لكن حارس الأمن أصر على اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يقتضيه عمله، وأحيل الزائر وصديقه إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته بتهمة استعمال محرر رسمي صحيح عائد للغير.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة آسيوي يبلغ من العمر 43 عاماً أدار منزله لألعاب القمار، وأفادت التحريات بأنه خصص شقته لهذا الغرض واستقبل الزائرين الراغبين في لعب القمار، وقام بتنظيم اللعبة بينهم مقابل حصة 5% عن كل دورة مقامرة، وأقر المتهم بجريمته في تحقيقات النيابة العامة.

mfouda@ey.ae