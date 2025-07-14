شرطة دبي تُسلّم 3 مطلوبين إلى السلطات البلجيكية

قبضت شرطة دبي على كل من ماتياس أكيازيلي، وجورجي كيم، وعثمان بلوطي، من الجنسية البلجيكية، وهم من المطلوبين في بلادهم لتورطهم في ارتكاب جرائم مُنظمة عابرة للحدود الدولية، وصدرت بحقهم نشرات دولية حمراء، ومدرجون على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول».

وسلمت شرطة دبي الثلاثة إلى السلطات البلجيكية، إثر تورطهم في جرائم تشكيل عصابة خطرة، والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب جرائم سطو، إلى جانب التورط في جرائم الاتجار في البشر.

وأكدت أن فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية باشرت عمليات البحث والتحري عن المطلوبين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية وردت من السلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتسليمهم.

وأوضحت شرطة دبي أن القبض على المطلوبين دولياً يأتي في إطار حرصها على مد جسور التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود بكل أشكالها، وفي إطار بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، بما يُعزز الأمن والأمان في المجتمعات.

وأكدت أنها لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية، من أجل بناء منظومة أمنية عالمية، تقوم على تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، وضمان التدفق المستمر للمعلومات، وتعزيز قدرتها على الحد من الجريمة المنظمة وصولاً إلى القضاء عليها.