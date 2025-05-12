حجز 32 دراجة مائية لعدم صلاحية تشغيلها في دبي

نفّذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في ميناء الصيد (3)، بهدف التدقيق على مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وشفافية الإجراءات التعاقدية مع المستأجرين، وضمان بيئة بحرية آمنة ومنظمة.

وأكد مدير مركز شرطة الموانئ، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري، وتنظيم قطاع تأجير الوسائل البحرية، بما يسهم في ضمان تطبيق كل اشتراطات السلامة العامة التي تنعكس على سلامة وأمن مستأجري هذه الدراجات، وكل الوسائل البحرية الترفيهية.

وأشار العميد السويدي إلى أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية لوجود أضرار جسيمة فيها، أو نتيجة ارتباطها بحوادث سابقة وعدم صلاحية تشغيلها، إلى جانب مخالفة 39 دراجة ووسيلة بحرية، نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة أو مخالفة مسارات التشغيل.

مخالفات إدارية

وقال العميد السويدي إن الحملة رصدت وجود مخالفات إدارية من قِبل بعض الشركات، من حيث غياب التوثيق الإلكتروني، أو عدم وضوح إجراءات التأجير، فتم توجيه إنذارات فورية لهذه الشركات، وتوثيق ملاحظات تفصيلية لرفعها للجهات المعنية بالترخيص والمتابعة القانونية.

غرامات مالية

وشدد العميد السويدي على أن غرامة استخدام وسيلة بحرية غير مرخصة من السلطة، أو غير مصرح لها بالعمل داخل مياه الإمارة، تبلغ 5000 درهم، وأن استخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء ترخيصها وعدم تجديدها تبلغ قيمتها 1000 درهم، في حين أن غرامة قيام منشأة بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة للاستخدام 5000 درهم، وأما غرامة عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينوب عنهم عن أداء مهامهم فإنها تبلغ 5000 درهم.

ودعا العميد السويدي كل مكاتب تأجير الدراجات المائية إلى التحقق الدائم من حالة الدراجات والمعدات البحرية قبل استخدامها، والتحقق من توافر إجراءات السلامة والأمن قبل وبعد تأجير الدراجات، والالتزام ببنود عقود الإيجار ووضوحها، متمنياً السلامة للجميع.

. 39 مخالفة لدراجات ووسائل بحرية، نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة.