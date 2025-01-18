أكثر من 100 فريق دولي ومحلي في منافسات «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

صرّحت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بأن عدد الفرق المشاركة في التحدي من كل الوحدات الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، التي سجلت لخوض منافسات التحدي هذا العام، تجاوزت حاجز الـ100 فريق، وذلك للمرة الأولى في تاريخ التحدي منذ انطلاقه في عام 2019.

وأشارت اللجنة إلى أن مواصلة الفرق على المستويين الدولي والمحلي التسجيل في التحدي الذي سينطلق في الأول من فبراير المقبل ضمن نسخته السادسة، يعكس النجاح المتواصل للتحدي بعد النسخ الخمس السابقة.

وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في اللجنة المُنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، فعاليات الحدث العالمي في المدينة التدريبية بالروية، خلال الفترة (من 1-5 فبراير)، وستتنافس الفرق التخصصية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية والتخصصية ضمن خمسة تحديات رئيسة وصولاً إلى منصات التتويج، وتسلُّم الجوائز والميداليات، فيما لايزال باب التسجيل مفتوحاً أمام مختلف الفرق الدولية إلى تاريخ انطلاق التحدي.

ويسعى تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى تعزيز مستوى التنافسية، وزيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف إلى أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة.

وستخوض الفرق الدولية المشاركة في التحدي خمس منافسات، هي: «تحدي العمليات التكتيكية»، و«تحدي الهجوم»، و«مسابقة إنقاذ ضابط»، و«تحدي البرج العالي»، و«اجتياز الموانع»، فيما تحتاج كل مسابقة من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية من أجل حصد النقاط بشكل يومي.