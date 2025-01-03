«شرطة دبي» تستقبل 24.7 ألف مكالمة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة 12 ظهراً في 31 ديسمبر إلى الساعة 12 ظهراً في الأول من يناير 2025، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، 24 ألفاً و723 مكالمة هاتفية على رقمَي مركز القيادة والسيطرة (999)، ومركز الاتصال (901) المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى مدير الإدارة العامة للعمليات، العميد تركي بن فارس، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على الإجابة عن مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية، بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في الاستجابة السريعة للمكالمات، وتعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأوضح العميد تركي بن فارس أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى على الرقم 999، 22 ألفاً و606 مكالمات هاتفية خلال 24 ساعة، المتزامنة مع احتفالات رأس السنة الميلادية من الساعة 12 ظهراً في 31 ديسمبر إلى الساعة 12 في الأول من يناير.

وأكد مدير مركز الاتصال 901 في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الرائد يعقوب السرواش، أن المركز استقبل تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، 2117 مكالمة هاتفية، بينما تعامل الموظفون في خدمات الدردشة الإلكترونية مع 398 محادثة من قِبل مختلف أفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن الرقم 999 مخصص للحالات الطارئة، و901 للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير.

الرائد يعقوب السرواش:

. الموظفون في خدمات الدردشة الإلكترونية تعاملوا مع 398 محادثة من مختلف أفراد المجتمع.