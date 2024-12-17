شرطة دبي تحجز 17 مركبة وتحرر 101 مخالفة لسائقين خطرين

حجزت الدوريات المرورية بشرطة دبي 17 مركبة، وحررت 101 مخالفة الأسبوع الماضي، ضد سائقين ارتكبوا أعمالًا تخريبية واستعراضات خطرة تسببت في إثارة الفوضى والضجيج في شارع الميدان.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي اللواء سيف مهير المزروعي إن هذه السلوكيات المتهورة تضمنت استخدام المركبات بطريقة غير قانونية، وإطلاق أصوات عالية، وإجراء حركات خطرة، الأمر الذي تسبب في تعريض ض حياتهم وسلامة مستخدمي الطريق للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بأمن الطريق وهدوء الأحياء المجاورة.

وأضاف أن حجز المركبات المخالفة يتم لفترات متفاوتة حسب نوع المخالفة، فضلًا عن فرض غرامات مالية تُحدد وفق قانون السير والمرور الاتحادي، فضلاً عن أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، الذي تصل غرامة فك حجز بموجبه إلى 50 ألف درهم في إطار الإجراءات الرادعة لهذه السلوكيات.

وأكد المزروعي أن شرطة دبي حذرت مرارًا من هذه الممارسات غير المسؤولة، وشددت على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي هذه المخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة وضمان سلامة مستخدمي الطريق. إلا أن بعض السائقين يصرون على التمادي في ارتكاب هذه التجاوزات، ما يستدعي إجراءات صارمة لضبط الأمن المروري.

وحذر سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور على الطرق، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب كل من يقود مركبته بطريقة تعرض حياته أو سلامة الآخرين للخطر، أو تسبب أضرارًا للطريق أو البيئة. مؤكداً أن شرطة دبي لن تتهاون مع مرتكبي هذه المخالفات، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء، في إطار التزامها بالحفاظ على النظام العام، وتعزيز ثقة المجتمع في قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لكل ما يهدد سلامة وأمن الطرق في الإمارة.

وأشار المزروعي إلى أن جهود شرطة دبي تستند إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن السلوكيات الطائشة. إلى جانب دعم جهود حملات التوعية لتعزيز السلامة المرورية التي أطلقتها شرطة دبي تحت شعار "طريق آمن للجميع"، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير، خصوصاً بين فئة الشباب، لضمان سلامة الجميع وتحقيق مستويات أعلى من الأمان على طرق الإمارة.

ودعا اللواء سيف المزروعي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بخدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901.