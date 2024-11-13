15 وفاة نتيجة «الانحراف المفاجئ» في دبي خلال 6 أشهر

احتلت مخالفة الانحراف المفاجئ المرتبة الثالثة في قائمة أكثر مسببات الحوادث المرورية الخطرة في دبي، وتسببت تلك المخالفة خلال أول ستة أشهر من العام الجاري في وفاة 15 شخصاً، وفي 224 إصابة بين بليغة ومتوسطة وبسيطة.

وكشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن ستة أسباب رئيسة تؤدي إلى ارتكاب مخالفة الانحراف المفاجئ، أبرزها استخدام الهاتف، والانشغال بالأحاديث الجانبية، وعدم الانتباه أو التأكد من خلو الطريق حين الانتقال من مسار إلى آخر.

وتفصيلاً، حذرت شرطة دبي من تبعات الانحراف المفاجئ بالمركبة، إذ إن هذه المخالفات في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكثر أسباب الحوادث المرورية الخطرة، وتؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، موضحة أنها عبارة عن حركة غير متوقعة يقوم بها السائق عادة لتجنب موقف مفاجئ أمامه، ولم يكن مستعداً لها جيداً.

وكشفت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي عن وقوع 262 حادثاً مرورياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب الانحراف المفاجئ، أسفرت عن وفاة 15 شخصاً، وإصابة 224 آخرين، بواقع 25 إصابة بليغة، و199 إصابة راوحت بين المتوسطة والبسيطة.

وبحسب الإحصاءات، فإن 6% من الحوادث التي وقعت نتيجة مخالفة الانحراف المفاجئ أدت إلى وقوع وفيات، و9.5% من المصابين عانوا إصابات ربما تكون مزمنة وتلازمهم مدى الحياة.

وأوضحت أن هذه المخالفة مرتبطة أساساً بسلوك السائق، وتحدث نتيجة ستة أسباب رئيسة، أولها الانشغال بالهاتف سواء في تصفح الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، أو التصوير، أو الدردشة، أو الانشغال بأمور أخرى مثل تناول الطعام والأحاديث الجانبية مع المرافقين، أو أثناء ضبط المرايا.

وأشارت إلى أن السبب الثاني هو التعب والإرهاق، نتيجة قلة النوم أو قيادة المركبة فترة طويلة دون الحصول على راحة، ما يقلل من تركيز السائق، ويبطئ من رد فعله.

وتضمنت الأسباب التي فصّلتها شرطة دبي في دورية «الأمن»، العوامل النفسية، مثل التوتر والغضب والحزن والتأخر عن المواعيد، أو أي حالة عاطفية أخرى قد تؤثر في قرارات السائق وتدفعه إلى التصرف بشكل متهور.

ولفتت إلى أن قائمة الأسباب تشمل العوامل الجوية مثل سقوط الأمطار أو الضباب أو الرياح القوية التي تقلل من الرؤية، وتصعب السيطرة على السيارة، ومنها كذلك حالة المركبة وتعرضها لخلل ميكانيكي أو انفجار الإطارات أو فشل المكابح ما يجبر السائق على الانحراف بشكل مفاجئ، وأخيراً المفاجآت مثل ظهور مركبة أخرى أو حيوان بشكل غير متوقع أمام السائق.

وأفادت الإدارة العامة للمرور بأن أبرز تبعات عواقب الانحراف المفاجئ يتمثل في الحوادث المرورية والإصابات والخسائر المادية، فضلاً عن تأثيرها النفسي في السائقين أو الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الحوادث.

شرطة دبي:

. 6 أسباب رئيسة تؤدي إلى ارتكاب مخالفة الانحراف المفاجئ، أبرزها استخدام الهاتف، والانشغال بالأحاديث الجانبية.