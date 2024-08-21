شرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية تضبط 650 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية

نجح فريق مشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية من ضبط 650 ألف و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم فيما تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة.

وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، العقيد عمر العود الطنيجي أن كتابا ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والاكسسوارت.

وأضاف أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية حيث تم اخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار عدة أيام تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة ، لافتا إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة لتتم مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

وثمن مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة ، العميد أحمد سعيد منصور جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل واكسسوارات وغيرها.

وأكد أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوما العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه ، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه.