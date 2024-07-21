شرطة أبوظبي: إلغاء خدمات الترخيص في "مركز أمان" بالظفرة وتحويلها لـ"السلامة أدنوك"
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع مواصلات الإمارات عن الغاء تقديم خدمات الترخيص في مركز الخدمة بمحطة (أمان) وتحويلها إلى مركز محطة مبنى السلامة (أدنوك) بمدينة زايد – الظفرة مع استمرارية تقديم خدمة فحص المركبات الثقيلة في مسارات الفحص .
ودعت شرطة أبوظبي المتعاملين إلى زيارة مركز محطة مبنى السلامة (أدنوك) لإنجاز معاملاتهم بخدمات تفوق توقعاتهم وذلك في ظل التوجهات الحكومية الرامية إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، و ضمن إستراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة نحو إسعاد المجتمع من خلال توفير خدمات استباقية متميزة ومبتكرة.
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