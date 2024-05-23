انقاذ 3 أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء.. فيديو

نفذ "المركز الوطني للبحث والإنقاذ" بالحرس الوطني وبالتنسيق مع شرطة الشارقة مهمة انقاذ ثلاث أشخاص علقوا في منطقة جبلية وعرة في مدينة كلباء بإمارة الشارقة.

ونشر الحساب الرسمي لقيادة الحرس الوطني عبر موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، مقطع فيديو يظهر عملية الانقاذ.

وقام فريق البحث والانقاذ بعملية الإخلاء الطبي للعالقين ونقلهم إلى مستشفى كلباء لتلقي العلاج اللازم.