شرطة أبوظبي تستخدم التقنيات الرقمية في نشر التوعية المرورية

استخدمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بالتعاون مع ادارة الإعلام الأمني في شرطة أبوظبي تقنية VFX في نشر التوعية المرورية وذلك استكمالاً لمشروعاتها التطويرية والتي استخدمت فيها صيغه CGI ثلاثية الابعاد وفيديوهات الواقع الافتراضي والمعزز وفيديوهات الموشن جرافيك بصيغة2D الكرتون الحركي للشخصيات لتسويق رسالة التوعية بجودة عالية الى جانب تقديم قصص توعوية شاملة عبر مسلسل درب السلامة وشخصياته المحببة للأسر والأطفال.

وأوضحت أن تقنية vfx تستخدم لإنشاء صور واقعية او افتراضية لا يمكن التقاطها بالتصوير العادي وتدخل ضمن نطاقها مؤثرات بصرية او إضافة كائنات من العالم الافتراضي بحيث يتم تغيير مظهر الأشياء المادية والأشخاص بصيغ تتناسب مع التوعية المرورية الرقمية وتقدم صورة افتراضية للمتابع اقرب لما يحدث في الواقع .

واكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي باستشراف المستقبل في مواكبة التقنيات الحديثة من خلال متابعة المستجدات التقنية وتوظيفها في مجتمع امارة أبوظبي بطرق مبتكرة وحديثه باستخدام الذكاء الاصطناعي في التوعية المرورية مشيدا بجهود إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء التابعة لمركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي و دعمها المستمر لمشروعات مديرية المرور والدوريات الأمنية .

وقال الرائد احمد عبد الله المهيري مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية أن شرطة أبوظبي واصلت جهودها في دراسة المزيد من الأفكار والمقترحات التي تعزز رسالتها المواكبة للتطورات في مجالات التوعية المرورية ومن أبرز ذلك تطبيق توينكل AR للأطفال والذي يوفر تجربة متميزة للأطفال تمكنهم من مشاهدة رسوم توعوية مرورية وهي تتحرك.

وذكر أن استخدام التطورات التقنية في التوعية المرورية شهد تفاعلا كبيرا من الجمهور والمتابعين لما تعرضه منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي من أفلام توعية مرورية رقمية او من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المديرية أو من ضمن المشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة "الشركاء “في فعالياتهم المختلفة.

وكانت شرطة أبوظبي دشنت 4 روبوتات ذكية لاستخدامها مجالات التوعية والتثقيف المروري الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض الفيديوهات والرد على استفسارات الجمهور وتقديم النصائح والإرشادات حول مخاطر الانشغال عن الطريق وقيمة المخالفات المرورية وأهمية القيادة المرورية الآمنة والحث على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور تجنباً لوقوع المخالفات .